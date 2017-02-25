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حكومة ماليزيا ترحب بزيارة الملك سلمان المرتقبة

المصدر: دبي - قناة العربية
العاهل السعودي
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في بيان من رئاسة #الحكومة_الماليزية، رحب رئيس الوزراء #نجيب_عبد_الرزاق بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين معربا عن امتنانه بأن تكون ماليزيا أول بلد يستهل بها جولته الآسيوية.

اقتصاديا، أوضح رئيس الحكومة الماليزية أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة بنحو 28 في المئة العام الماضي وحده ما جعل المملكة أكبر شريك تجاري لماليزيا.

رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق

ومن المتوقع أن توفر #الاستثمارات_السعودية في #ماليزيا آلاف الوظائف.

وبحسب البيان، فإن الملك سلمان سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها بين عملاقي النفط السعودي والماليزي أرامكو وبيتروناس.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن السعودية وماليزيا لديهما الاهتمام المشترك بالتصدي للمتطرفين وحماية أسس الدين الإسلامي المعتدل.

كلمات دالّة

#الحكومة الماليزية, #نجيب عبد الرزاق, #خادم الحرمين الشريفين, #الاستثمارات السعودية, #ماليزيا

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