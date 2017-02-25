‏الجبير من بغداد: السعودية والعراق يواجهان آفة الإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم السبت، من بغداد إن السعودية والعراق يواجهان آفة الإرهاب، وإن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، أن السعودية تتطلع إلى بناء علاقات مميزة مع العراق. وأن هناك رغبة في العمل معاً في الحرب على الإرهاب.

"إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح"

واجتمع الجبير لدى وصوله بنظيره العراقي، إبراهيم الجعفري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لحلحلة المشاكل التي تعاني منها عموم المنطقة.

كما أكد الجعفري أن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة، وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة، قائلاً: علينا أن نستحث الخطى ونستمر بالحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لبناء علاقات قوية تكون مرتكزاً استراتيجياً لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أكد الجبير أن هذه الزيارة تأتي لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، مشدداً على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار العراق.

إلى ذلك، كشف أن هناك رغبة للعمل على فتح منفذ جميمة بين العراق والمملكة، وبحث ملف تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين.

تسمية السفير السعودي الجديد لدى بغداد

وكان وزير الخارجية السعودي، قد أبلغ اليوم، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتسمية السفير السعودي الجديد لدى بغداد، بحسب ما أورد مراسل العربية.

ويجري الجبير زيارة لافتة إلى بغداد هي الأولى لوزير خارجية سعودي منذ العام 1990.

وتناولت مباحثات الجبير مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حسب المراسل، ملفات مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات المنطقة، وسيجتمع الجبير أيضا مع رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حسب مسؤولين.