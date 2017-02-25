شاهد السؤال الأغرب لإمام الحرم حول زوج وزوجته وصديقه

في طلب يبدو غريباً نوعاً ما، قام زائر عربي بالاتصال ببرنامج "نور على الدرب" وطلب فتوى من إمام وخطيب #المسجد_الحرام الدكتور صالح بن حميد تجيز له استقدام زوجته إلى #السعودية من خلال زواجها بصديق له مقيم، ومن ثم تطليقها منه بعد ذلك، عقب تعثر إجراءات استقدامها بالطرق الأخرى.

ورد إمام المسجد الحرام، بعدم جواز ذلك شرعاً، واصفاً إياه بـ"المسلك الخطير" مؤكداً أن الزواج في تلك الحالة يكون صورياً، محذراً السائل من مغبة تلك الحيلة، التي قد تجر عليه المفاسد في الحال والمآل، كما ستسبب ضرراً في علاقته بصديقه وزوجته أيضاً.

وأوضح إمام المسجد الحرام أن الأنظمة المعمول بها في المملكة يراد بها المصلحة العامة.