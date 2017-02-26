السعودية.. تسمية شارعين باسم "العواجي والشراري" بجدة

وافقت أمانة محافظة #جدة على إطلاق اسمي "جبران عواجي" و"نادر الشراري" على أحد شوارع المحافظة.

ونجح العواجي والشراري بتنفيذ مهمة أمنية صباح يوم السبت الموافق 9/ 4/ 1438هـ بمدينة #الرياض للقبض على المطلوب الإرهابي "طايع سالم يسلم الصيعري"، وأسفرت #العملية عن مقتل المطلوب ورفيقه، وأصيب فيها "عواجي" أثناء مواجهته للإرهابيين ومنعهما من الهرب.

يذكر أن الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بمنح نوط الشجاعة لـ #رجال_الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت 9/ 4/ 1438هـ بمدينة الرياض للقبض على المطلوب "طايع سالم يسلم الصيعري".