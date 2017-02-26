الملك سلمان في ماليزيا أولى محطات جولته الآسيوية

وصل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا في #زيارة_رسمية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي رئيس الوزراء الماليزي، محمد نجيب عبدالرزاق، ووزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين.

واستقبل الملك أيضاً سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #ماليزيا ، فهد بن عبدالله الرشيد، وأعضاء السفارة السعودية في #كوالالمبور. ثم توجه بعد ذلك خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.

يشار إلى ان الملك سلمان هو ثالث ملوك السعودية الذين زاروا ماليزيا، فيما تطمح هذه الدولة، ذات الغالبية المسلمة، والتي تعد من النمور الآسيوية الاقتصادية، إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع المملكة.