الملك سلمان يبدأ جولة آسيوية تشمل 7 دول

بدأ #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز جولته الآسيوية أمس، والتي تمتد لشهر، وتشمل 7 دول هي #ماليزيا و #إندونيسيا و #بروناي و #اليابان و #الصين و #المالديف.

ويختتم الملك سلمان جولته بالأردن، حيث يرأس وفد بلاده في #القمة_العربية بالعاصمة الأردنية عمَّان.

وسيجري خادم الحرمين لقاءات مستفيضة مع القيادات الماليزية، تتعلق بتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وينتظر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين.

وكان الملك سلمان غادر في وقت سابق، أمس الرياض، متوجهاً إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور يرافقه وفد رفيع المستوى. وأناب قبل مغادرته، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة.