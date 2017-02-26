بالصور.. هكذا بدت أول رحلة رسمية لـ"سار"

بدأت مقطورات #قطار_سار باستقبال المسافرين في أول رحلة رسمية انطلقت من محطة القطار بـ #الرياض متجهة إلى المجمعة. واقتصر تشغيل "قطار الشمال" على الرياض و #المجمعة و #القصيم في مرحلته الأولى ثم يتمدد إلى محطاته الأخرى وهي #حائل و #الجوف و #القريات بسرعة تصل أقصاها 200 كلم/الساعة. وعلى مسافة 2400 كلم يخترق صحراء السعودية من وسطها وحتى آخر حد من شمالها وبعدد جسور يبلغ 120 جسراً يمر من خلالها القطار الذي وقع تحت التجربة منذ منتصف عام 2015 للتأكد من سلامته.

ويقدم القطار، الذي يتسع لـ444 راكباً، خدمة الإنترنت المجاني ويقسم خدماتها بحسب الدرجة اقتصادي ورجال أعمال، فيما وحدت تصاميم محطات قطار الشمال في المناطق الست التي سيحط بها وبمواصفات عالية جعلتها أشبه بمجمع تجاري متكامل على الرغم من أنه لم يفتتح بعد كل المحال التي فيه.

كما يضم مطاعم حديثة ومجهزة لاستقبال المسافرين الذين يستمتعون برؤية مناظر صحراوية خلابة يمر من خلالها بأودية ومزارع ورمال نقية لم تصلها سيارات "الكشاتة" الذي يخترق #الصحراء ماراً بمناظر، فيما سيكتمل المشهد جمالاً مع مرحلته الثانية التي سيكمل من خلالها مسيرته نحول شمال المملكة.