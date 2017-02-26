تأمين سكن مؤقت لعائلة تضررت من أمطار عسير

أصدر أمير منطقة #عسير #الأمير_فيصل_بن_خالد_بن_عبدالعزيز ، أمراً بتأمين سكن مؤقت لعائلة تضررت من #الأمطار و #السيول التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وبفعل إحدى الشركات المنفذة لتوسعة الطريق.

وأكد المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة، سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه أمير منطقة عسير لمحافظ بلقرن قضى باستئجار مسكن للمسنة الأرملة، مجزعة القرني، التي تسكن في قرية آل الزارية جنوب محافظة بلقرن، وبحث أوضاعها المعيشية وسد احتياجاتها وبقية أسرتها، وإلزام الشركة المنفذة لتوسعة الطريق بإصلاح أي ضرر يثبت تسببها فيه، والرفع له بتقرير عاجل في هذا الشأن.

كما أشار آل ثابت إلى أنه تم استئجار مسكن للأرملة وأسرتها بصفة مؤقتة وحتى يتم إعادة تأهيل منزلهم، وذلك بمتابعة مُحافظ بالقرن، لافتاً إلى أن أمير المنطقة يتابع، وباهتمام كبير، تداعيات تقلبات الطقس التي شهدتها غالبية محافظات ومراكز المنطقة، والأعمال التي تباشرها الجهات المختصة يومياً لرفع المخلفات وإصلاح الأضرار.