خادم الحرمين: السعودية تقف وراء القضايا الإسلامية

حضر #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل العشاء الذي أقامه #السلطان_محمد_الخامس ملك #ماليزيا في القصر الملكي في كوالالمبور، مساء الأحد، تكريماً لخادم الحرمين الشريفين.

وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة خلال حفل العشاء جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس

ملك ماليزيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نعرب لجلالتكم عن شكرنا وتقديرنا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادتنا بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون بين بلدينا في جميع المجالات، وتطلعنا إلى الارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم مصالحنا المشتركة، ونؤكد أن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، ونحن على استعداد دائم للمساعدة والتعاون مع بلدكم الشقيق في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين.

وفي الختام أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ولدى وصول #الملك_سلمان_بن_عبد_العزيز إلى القصر الملكي، كان في استقباله السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، وعدد من أفراد العائلة المالكة الماليزية، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووقع خادم الحرمين الشريفين في سجل الزيارات قائلاً: "يطيب لنا بمناسبة زيارتنا لمملكة ماليزيا الشقيقة أن نشكر جلالة ملك مملكة ماليزيا السلطان محمد الخامس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونأمل أن تسهم نتائج الزيارة في تعميق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين بما يخدم تطلعاتنا ومصالحنا المشتركة، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه".

وتوجه خادم الحرمين الشريفين وملك ماليزيا إلى الصالون الرئيسي بالقصر الملكي، حيث قدم لخادم الحرمين الشريفين وسام الدولة الأول ( #وسام_التاج ) الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وتم عزف السلامين الملكي السعودي والوطني الماليزي.

وألقى السلطان محمد الخامس كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتطرق إلى ما ستثمر عنه زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا من تعاون واتفاقيات بين البلدين الشقيقين، معتبراً زيارة الملك لماليزيا تاريخية وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات إلى أفضل المستويات.

ونوه بما تقدمه #المملكة بشكل دائم من خدمات ومساعدة للحجاج والمعتمرين والزوار، ومن بينهم الماليزيون، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وتمنى ملك ماليزيا لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق طيب الإقامة في ماليزيا.