كيف رد الأردن على متابعة السعودية لطيار الـF16؟

أعربت #القوات_المسلحة_الأردنية ، السبت، عن خالص شكرها وتقديرها للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، وللقوات المسلحة السعودية، على وقفتهم ومتابعتهم الحثيثة لكل أمور #الطيار_الأردني الذي سقطت طائرته بالأراضي #السعودية، وتقديم جميع الإسعافات والتسهيلات حتى عودته ووصوله إلى #الأردن سالماً، ووصفتها بالمشرفة.

وكان الملازم أول طيار مقاتل #عدنان_نعيم_نباص ، وصل إلى العاصمة الأردنية (عمّان)، فجر اليوم الأحد، على متن طائرة عسكرية سعودية، بعد نجاته من حادث تحطم طائرته المقاتلة من نوع F16 المشاركة مع #قوات_التحالف لدعم #الشرعية_في_اليمن، بسبب خلل فني أدى إلى سقوطها في قطاع #نجران داخل الأراضي السعودية الجمعة.

واستقبل الطيار نباص في المطار، الملحق العسكري السعودي في عمّان العقيد الركن خالد الربيعان، وعدد من مسؤولي سفارة المملكة لدى الأردن، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.