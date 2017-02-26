ماليزيا: زيارة الملك سلمان تعزز محاربة الإرهاب

وصف رئيس وزراء ماليزيا، #محمد_نجيب_ عبدالرزاق، الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى بلاده، بالمهمة التي من شأنها تعزيز العلاقة الماليزية و #السعودية التي توثقت مبنيةً على أساس الثقة والاحترام المتبادل، قائلًا "إنها ستكون مثالًا للعالم الإسلامي وللدول الأخرى في العالم".

وقال عبدالرزاق: "نحن فخورون بهذه العلاقة، لأن #ماليزيا والمملكة العربية السعودية تتعاونان بشكل وثيق في الحفاظ على الوئام وتوفير القيادة للأمة الإسلامية".

وأضاف أن "هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، من شأنها تعزيز التعاون بين ماليزيا والمملكة في محاربة الإرهاب المبني على الإيمان القوي في التسامح والاعتدال والأمن الشمولي للإسلام".