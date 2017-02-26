مولودة سعودية تذهب لأسرة ثانية بالخطأ.. والمستشفى يعتذر

واقعة غريبة عاشتها منطقة #تبوك بالسعودية، اليوم الأحد، عندما ظهر #مواطن_سعودي يقول إن مولودته التي جاءت إلى الدنيا في #مستشفى_الملك_فهد التخصصي اختفت لكنها ما لبثت أن عادت وظهرت.

في التفاصيل، قال والد الطفلة ويدعى فهد العطار، إن زوجته وضعتها عند الساعة الرابعة من فجر السبت غير أنها لم تتسلمها، ما دفعه إلى السؤال عنها في حضانة المستشفى من دون أن يجدها أيضاً.

وأضاف العطار أنه سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية في ظل تقاعس مسؤولي المستشفى عن تفسير #اختفاء_الطفلة بهذا الشكل الغريب.

بدورها، خرجت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي عن صمتها، باعتذارها وأسفها للخطأ الذي وقع من قبل الممرضات بقسم الولادة في المستشفى بتسليم مولودة بالخطأ إلى أسرة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك، عطاالله العمراني، أنه تم إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها، مبيناً أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي استلمت المولودة بالخطأ مولود (ذكر) مازال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، وأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل.