الملك سلمان يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة ماليزية

شرّف خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الماليزية #كوالالمبور اليوم الاثنين، حفل #جامعة_مالايا بمناسبة منحه درجة #الدكتوراه_الفخرية في الآداب.

ولدى وصول الملك سلمان مقر جامعة مالايا كان في استقباله سلطان ولاية بيراك الرئيس الدستوري للجامعة السلطان ناظرين معز الدين شاه، ووزير التعليم العالي بن جوسوه، ومدير الجامعة البروفيسور محمد أمين جلال الدين.

وبدأت مراسم الحفل بعد أن اعتلى #خادم_الحرمين_الشريفين المنصة الرئيسية، ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الماليزي.

وألقى مدير جامعة مالايا كلمة أعلن خلالها عن منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب، تقديراً من الجامعة لجهوده وإسهاماته في خدمة العلم للأمة الإنسانية.

الملك سلمان: الجامعات نهضة الأمم

وقال الملك سلمان في كلمة له بعد منحه الدكتوراه الفخرية: "تمثل الجامعات نهضة الأمم، ولها رسالة لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار". وأضاف أن #العالم_الإسلامي يواجه تحديات في مجال المعرفة العلمية والتقنية لا تقل عن التحديات السياسية والاقتصادية".

وقال خادم الحرمين: "من نعم الله على أمة الإسلام نعمة العلم والمعرفة التي تمثل أساس البناء للأمم".

وأضاف: "على الجامعات ومراكز الأبحاث بالدول الإسلامية أن تستجيب للتحديات التي تواجه المعرفة وتسهم ببناء أمة الإسلام".