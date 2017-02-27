توقيع 4 مذكرات تفاهم بين السعودية وماليزيا

وقعت #السعودية وماليزيا، الاثنين، أربع مذكرات تفاهم، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.

وتشمل مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير الموارد البشرية داتو سري ريتشارد ريوت.

ويقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بجولة آسيوية تشمل 7 دول.

كما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير التعليم العالي داتو سري ادريس بن جوسوه.

فيما تعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتعاون بين #وكالة_الأنباء_السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، وقعها من الجانب السعودي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.

بعد ذلك شرف #خادم_الحرمين مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً له، رئيس وزراء #ماليزيا بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".