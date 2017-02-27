جولة خادم الحرمين الشريفين في آسيا تشمل 7 دول

تركز جولة آسيوية بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من ماليزيا على العلاقات الثنائية والاقتصادية والاستثمار.

وتشمل الجولة 7 دولة وهي #ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة إلى #الأردن.

ويتوقع أن تتضمن اتفاقات استثمارية بقيمة #مليارات_الدولارات تخص غالبيتها القطاع النفطي وشركة أرامكو.

المحطة الأولى كانت ماليزيا التي تربطها علاقات اقتصادية كبيرة مع #السعودية بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 32 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

إندونيسيا ستكون المحطة الثانية في الجولة في الأول من مارس المقبل وهي الدولة التي بلغ حجم التبادل التجاري معها 5.4 مليار دولار عام 2015 .

ويتوقع أن تتوج الزيارة بتوقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار خاصة بشركة #أرامكو، إضافة لاتفاقيات أخرى بقيمة مليار دولار.

المحطة الثالثة ستكون #اليابان في الثاني عشر من مارس القادم، وهي إحدى المحطات الأبرز في هذه الجولة نظرا لحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 32 مليار دولار عام 2015.

الصين هي المحطة الرابعة في الجولة وتشكل #الصين الاقتصاد الثاني في العالم أكبر المصدرين للسعودية، وبلغت التبادلات بين البلدين 69,1 مليار دولار عام 2014.

الجولة تشمل كل من #بروناي وجزر المالديف قبل أن يختتمها في الأردن التي تستضيف #القمة_العربية في التاسع والعشرين من الشهر المقبل.