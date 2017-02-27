سيلفي للملك سلمان مع رئيس وزراء ماليزيا

نشر رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، على حسابه في #تويتر صورة سيلفي تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الاثنين، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.

وقبيل جلسة المباحثات، وقّع #خادم_الحرمين الشريفين في سجل زيارات قصر رئيس الوزراء.