شاهد.. فنان كويتي يتحدث عن كرم السعوديين إبان الغزو

أهل فزعة وكرم، هكذا وصف الفنان الكويتي #عبد_الرحمن_العقل ، السعوديين، إبان #الغزو الذي تعرضت له #الكويت من قبل النظام العراقي السابق.

وروى العقل موقفاً حدث له مع #عائلات_سعودية ، إبان الغزو الذي تعرضت له الكويت من قبل نظام صدام، مشيراً إلى أنها عرضت عليه الاستضافة في 4 مساكن.

وقال العقل، خلال استضافته على شاشة "أم بي سي" بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الكويتي وذكرى التحرير، السبت: "يا أهل المملكة العربية السعودية، تعالوا اسكنوا في بيوتنا لنرجع شيئاً بسيطاً من الجميل الذي قمتم به أيام أزمتنا وعسى الله لا يعيدها".