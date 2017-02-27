هذه هي الحالات التي يُسمح فيها بسفر السعودي إلى تايلاند

نفت وزارة #الخارجية_السعودية صحة الحديث عن إلغاء قرار #حظر_السفر_إلى_مملكة_تايلاند بعد انتشار صور تفيد بالسماح للمواطنين بالسفر إليها خاصة بعد فتح الخطوط السعودية رحلات إلى #بانكوك ، في حين أوضحت الخارجية أنه يسمح لثلاث حالات فقط بالسفر إلى تايلاند.

وأوضح رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية السفير أسامة نقلي أن تايلاند واحدة من الدول الست التي يمنع المواطنون من السفر إليها إلا بموافقة الجهات الرسمية أو المشمولة بالاستثناء.

وأضاف أنه يسمح فقط بسفر المواطنين المتزوجين زوجات من أصول تايلاندية، والحالات المرضية المستعصية التي تشتهر المستشفيات والمراكز الطبية التايلاندية بعلاجها مثل #زراعة_الخلايا_الجذعية ، إلى جانب المسافرين الذين يدخلون بسبب عملية "الترانزيت" على ألا تزيد مدة إقامتهم عن 72 ساعة فقط.

وقال متحدث الجوازات المقدم طلال الشلهوب إن تايلاند لا تزال على #قائمة_الدول_التي_يمنع_السفر_إليها ، مؤكداً أن هناك عدة طرق لكشف الأشخاص الذين غادروا إلى الدول الممنوع السفر إليها ولم تختم #جوازات سفرهم، حيث تتم معاقبتهم بموجب نظام #وثائق_السفر بالغرامة المالية أو #المنع_من_السفر ، أو بالعقوبتين معاً.