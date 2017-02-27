هل هذا الأرز السعودي هو الأغلى في العالم؟

يقف المزارع #طاهر_العقار ، بعد شروق الشمس في بستانه وبيده عصا تسمى " #المْـفضّة " يضرب بها سنابل #الأرز_الحساوي، الأغلى في العالم، لفصل القشور عن الحبوب، وهو يردد "شيلة شعبية".. مطلعها: "الجود يا بو الجود، ما في وموجود"، ومع رفع العصا يمد قدمه إلى #سنابل_الأرز لتقليبها ثم يهوي بالعصا على السنابل مرة أخرى، وهكذا في حركة روتينية حتى يتم الانتهاء من "تنظيف" كمية #الأرز الموجودة أمامه والتي قد تتواصل لعدة أيام.

العقار أوضح لـ"العربية.نت" قصة زراعة الأرز النادر بلونه الأحمر الذي تتميز به #الأحساء (شرق #السعودية )، حيث إنه مهدد بالانقراض مع قلة المياه، وتصل قيمة الكيلو لـ 50 ريالاً، فقال: "تُغمر #الشتلات كاملةً بالماء بحيث يتم ريها لمدة 5 أيام متواصلة من كل أسبوع، ويستمر الحال لمدة أربعة أشهر تقريباً إلى أن يحين موعد #الحصاد والذي يتزامن في الغالب مع الانتهاء من موسم صرام التمر، حيث يكون حينها قد اكتمل نموه واصفرت شتلاته بشكل كامل".

وقال: "يعتبر الأرز الحساوي من المحاصيل الزراعية التي تزرع في المناطق الحارة، حيث يحتاج إلى درجات حرارة تصل أحيانا إلى 48 درجة مئوية، كي تتمكن شتلاته من استكمال مراحل نموها، كما أنه يستهلك مياهاً كثيرة أثناء زراعته رغم أن جذوره تبقى محتفظة بالماء مدة طويلة، ولهذا فضّل #الفلاحون الأحسائيون أن تكون زراعته في أرض تربتها مشبّعة بالمياه، كي يتم غمره بالماء تماماً أثناء ريّه من العيون الجوفية".

ويمتاز هذا الأرز باحتوائه على الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف ذات القيمة الغذائية العالية التي تساعد المصابين بآلام المفاصل، وكسور العظام، على #الشفاء ، كما أنه يعد من الأغذية التي يوصى بها للمرأة النفساء لتناولها أثناء فترة نفاسها تعويضاً لها عما فقدته أثناء المخاض.

**المصور عقيل السليمان رصد لـ"العربية.نت" مجموعة من الصور التي تظهر زراعة وحصاد أغلى أرز في العالم.