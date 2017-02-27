والد طفلة تبوك يرفض الاعتذار ويتمسك بحقه القانوني

رفض والد الطفلة حديثة الولادة في #تبوك، فهد العطار، الاعتذار الذي تقدمت به الشؤون الصحية بتبوك، مبيناً أنه "لو كان التبادل قد حصل بين طفلين لكان الأمر مقبولا"، لكن أن يسلم المستشفى طفلته لمواطن آخر وهو قد رزق بطفل "فهذا إهمال غير مقبول نهائياً".

وطالب العطار بمحاسبة المتسببين في خطأ تبديل الطفلين، مشددا على متابعته لتفاصيل ومستجدات القضية، مع تمسكه بحقه القانوني وحق مولودته.

وأبدى والد الطفلة #فهد_العطار سعادته بعودتها إليه بعد ساعات من المعاناة، قائلاً: "نحمد الله على رجوع طفلتي واكتشافنا للخطأ بوقت مبكر قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه". وعاد وأكد أن الأمر لا يجب تجاهله، كون المستشفى سلم طفلته لأسرة رزقت بمولود وليس مولودة.