الملك سلمان: حريصون على خدمة الإسلام

استقبل #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته في العاصمة الماليزية #كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، رجال الإفتاء في الولايات الماليزية، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الماليزية. وأبدى خادم الحرمين سعادته باللقاء، مقدراً جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتطرق الملك سلمان إلى ما يواجهه الإسلام من حملات تحاول النيل من وسطيته وسماحته، مؤكداً أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف و#الإرهاب بكل أشكاله، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص #السعودية على تقديم كل ما في وسعها لخدمة الإسلام والتواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة. كما ألقى مفتي الولاية الفدرالية الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري كلمة أعرب خلالها عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى #ماليزيا ولقائهم به. وأجزل باسمه واسم الجميع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن الأمة وخدمة الحرمين الشريفين.