الملك سلمان للمبتعثين بماليزيا: كونوا قدوة في هذا البلد

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته في العاصمة الماليزية #كوالالمبور الثلاثاء، نخبة من الطلبة السعوديين #المبتعثين إلى #ماليزيا ، والطلبة الماليزيين خريجي الجامعات السعودية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاستقبال كلمة قال فيها: "أنا سعيد أن أراكم وأوصيكم بأن تدرسوا دراسة كاملة، وبنفس الوقت يجب أن تعرفوا أنكم من بلاد قبلة المسلمين وتكونوا قدوة جيدة لمن يراكم في هذه البلاد".

وأضاف: "إن شاء الله تكونوا عند حسن الظن وتخدموا بلادكم، ومن خدم بلاده والحرمين الشريفين، يخدم الإسلام والمسلمين، وأرجوا لكم التوفيق إن شاء الله".

كما ألقى الملحق الثقافي بسفارة السعودية لدى ماليزيا الدكتور زايد الحارثي كلمة رفع فيها باسم الطلاب في ماليزيا الشكر والوفاء لخادم الحرمين الشريفين نظير ما يحظى به الطلبة من اهتمام ورعاية وحرص منه. وأكد حرص الطلبة على رد العرفان لقائدهم وبلادهم بالتحصيل المميز والعمل المخلص والولاء والطاعة.