قل كلمتك.. وامشِ

قلكلمتك وامشِ »،كان عنوان مقالات الأستاذ كامل جميل مروة (1915 - 1966) ،التي كانت تتصدر الصفحة الأولى لجريدة الحياة، التي أسسها، حتى اغتالته رصاصات الغدر في يوم الاثنين 16 مايو1966 ،في مكتبه في دار الحياة في بيروت برصاصتين أطلقتا من مسدس كاتم للصوت فأصابتاه في القلب وكان عمره 51 عاماً.

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«قلكلمتك وامش » بابكامل مروه المفتوح على الناس، كما هي (# نافذة) عنوانالمقال الذي بدأته منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وتحديداً في مجلة اليمامة عام 1981. فقدكان المقال نافذتي المفتوحة على القارئ .. معالاحتفاظ بالمسافة بين الأستاذ والتلميذ، فقد كان الراحل قدوة لكثير من أصحاب الرأي والقلم من جيلي، وتذكرته وأنا أتأمل بعض أرشيفي الصحفي، وتذكرت فاجعة مقتله وتاريخه الطويل الذي قضى عليه جاهل لا لشىء إلا لإيقاف الكلمة بالرصاصة بعد أن عجز عن مواجهتها بمثلها، لتفقد الصحافة اللبنانية والعربية أحد أقطابها الكبار .

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هذاالكاتب الفذ ترك وراءه تاريخاً طويلاً من النضال بالكلمة بل وبالحياة . وهذاحال كل صاحب رأي يجد في القلم السبيل لإيصال صوته دون إجبار أحد على الرأي، فغير قليل هم أصحاب الرأى الذين لحق بهم الأذى بأشكال مختلفة رغم أنهم كانوا يقولون كلماتهم ويمشون . فالكاتبهو عابر سبيل لا يأخذ من وقت القارئ إلا دقائق يستحسن البعض كلماته، ويلعنها البعض الآخر، وهو في كلتا الحالتين هو راضٍ بما كتب، إلا إذا تبين له غير ذلك فلا يرى مراء من أن يعود إلى الرأي الأحق دون أن يُنقص هذا لا من قدره ولا مقامه، طالما استهدف الحق بكلماته .

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نافذة:

[خطاياهكانت فاحشة، لكن كتبه كانت تُقرأ .]

هيليربيلوك

*نقلا عن صحيفة "المدينة".