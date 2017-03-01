الملك سلمان يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع إندونيسيا

أكد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية التي تجمع #السعودية وإندونيسيا في جميع المجالات.

وقال الملك سلمان في كلمة له خلال مأدبة الغداء التي أقامها رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو تكريما له: "يطيب لي بهذه المناسبة أن أشكر فخامتكم على هذه الدعوة، وكرم الضيافة، راجياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا في جميع المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين .. وأسأل الله التوفيق للجميع".

بدوره، رحب الرئيس الإندونيسي بخادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، مبدياً اعتزازه والشعب الإندونيسي كافة بهذه الزيارة التاريخية.

وأكد الرئيس الإندونيسي على المكانة الكبيرة والخاصة للمملكة العربية السعودية في قلوب شعب إندونيسيا، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين.

وكان #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل، الأربعاء، إلى جمهورية #إندونيسيا في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن ضمن مستقبلي #العاهل_السعودي وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي، ووزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وسفير إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، وحاكم جاكرتا باسوكي تجاهجا، وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا.

وإثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى قصر إستانة الرئاسي.