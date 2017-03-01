بعد سيلفي ماليزيا الملك سلمان على فيسبوك رئيس إندونيسيا

نشر رئيس جمهورية #إندونيسيا جوكو ويدودو "مدونة فيديو" عبر حسابه الشخصي على #فيسبوك ، جمعته مع خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سجل الرئيس جوكو ويدودو الفيديو أثناء مأدبة الغداء، التي أقيمت اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة في بوجور على شرف خادم الحرمين الشريفين.

وقال الرئيس #جوكو_ويدودو في الفيديو الذي تم تناقله بشكل واسع في إندونيسيا: أنا الآن مع فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء، ثم وجه الكاميرا نحو الملك سلمان. وأضاف: لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني، حيث كان أول لقاء جمعني به في العام 2015 عندما زرت السعودية."

وأوضح الرئيس جوكو ويدودو في الفيديو، أن #زيارة الملك سلمان تعتبر الأولى لملك سعودي منذ 40 عاماً، ومن ثم طلب الرئيس جوكو ويدودو من الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يلقي كلمة للشعب الإندونيسي، حيث قال الملك سلمان: "أنا فخور جداً بأن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي".

وأضاف "إندونيسيا والشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان".

وتأتي مدونة الرئيس الإندونيسي المصورة، بعد أيام من نشر رئيس الوزراء الماليزي ، محمد #نجيب_عبدالرزاق، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وصورة سيلفي جمعته مع الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تنقلهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث علق نجيب على الصورة قائلاً "صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. صداقة قوية".