مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين السعودية وإندونيسيا

وقعت #السعودية وإندونيسيا، اليوم الأربعاء، في قصر إستانه الرئاسي في #جاكرتا إعلاناً مشتركاً ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي السعودية وجمهورية #إندونيسيا، وذلك بحضور #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية، وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة المالية سري مولياني.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومن الجانب الإندونيسي وزير التعليم والثقافة الدكتور مهاجر أفندي. كما تم توقيع #برنامج_التعاون في مجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الإندونيسي وزير التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أ . أ . غ . ن بوسبا يوغا.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الصحة نيلا ملوك. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم لإطار تشغيلي للنقل الجوي، وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ومن الجانب الإندونيسي وزير النقل بودي كارايا سومادي.

وأيضاً التوقيع على برنامج تعاون علمي وتعليمي وقعه من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومن الجانب الإندونيسي وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي محمد ناصر. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية، وقعها من الجانب السعودي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب الإندونيسي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصائد البحرية والثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومن الجانب الإندونيسي، وزيرة الشؤون البحرية والسمكية سوسي بودجي استوتي.

وتم أيضا توقيع برنامج التعاون في المجال التجاري وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الإندونيسي وزير التجارة إنفرتيستو لوكينتا. كما جرى توقيع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة وقعه من الجانب السعودي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومن الجانب الإندونيسي رئيس شرطة إندونيسيا الفريق تيتو كار نافيان. وعقب مراسم التوقيع قلد الرئيس الإندونيسي خادم الحرمين الشريفين، #وسام_نجمة_الجمهورية_الإندونيسية الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية، تقديراً لجهود الملك سلمان في مختلف المجالات.