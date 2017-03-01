استمع إلى أهزوجة الترحيب بالملك سلمان في إندونيسيا

لم تمنع الأمطار الغزيرة التي صاحبت زيارة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز من خروج آلاف من شعب #إندونيسيا إلى الشوارع العامة، حيث استقبلوه بالأهازيج الترحيبية، وذلك في مستهل زيارته الثانية، ضمن جولة آسيوية بدأت بزيارة #ماليزيا.

ونشر إندونيسيون #أهزوجة على طريقتهم الخاصة، ترحيباً بالملك سلمان واعتبار الزيارة تلاحماً جديداً كأمة واحدة.

آلاف الصور التقطتها عدسات المصورين لزيارة الملك سلمان، كان من ضمنها صورة تفاعل معها مغردون في تويتر، حيث مشى الملك سلمان فيما تغطيه المظلات من المطر الغزير الذي هطل على إندونيسيا اليوم الأربعاء.

يذكر أنه تم تغيير بروتوكلات الزيارة، نظراً للأمطار الغزيرة، وتم إلغاء استعراض الملك سلمان لحرس الشرف، كما هو متبع في مثل هكذا زيارات رسمية.