raja_salman# هاشتاغ إندونيسي ترحيباً بالملك سلمان

raja_salman# ؛ وتعني باللغة العربية أهلا وسهلا بالملك سلمان، هو #هاشتاغ أطلقه إندونيسيون اليوم الأربعاء وتصدر هاشتاغات تويتر #الإندونيسية #ترحيباً بقدوم خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى بلادهم.

وقد شاهد الهاشتاغ حتى الآن أكثر من 4 ملايين مغرد، كما وصلت التغريدات الموضوعة فيه إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة أيضا.

وعبر الناشطون عبر هاشتاغ raja_salman# عن ترحيبهم بقدوم ملك #الحزم في زيارة رسمية إلى بلادهم وغرد عدد منهم باللغة العربية، وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية #اندونيسيا .

يذكر أن زيارة الملك سلمان لإندونيسيا تعتبر أول زيارة لملك #سعودي منذ 47 عاماً، ويرافقه خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين والوزراء.