بعد البرتقالي.. عربات قطار الرياض تصل للمسار البنفسجي

أعلن الحساب الرسمي لمشروع #الملك_عبدالعزيز للنقل العام بمدينة #الرياض، اليوم الخميس، عن وصول أولى عربات #قطار_الرياض للمسار البنفسجي إلى المدينة، وذلك بعد اكتمال تصنيعها في مصنع شركة #Alstom الفرنسية.

وكانت الرياض، استقبلت أولى عربات قطار الرياض إلى المسار البرتقالي من شركة "Bombardier" الكندية، بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات الأولية للعربة في مقر الشركة.

ويشتمل مشروع قطار الرياض على أربع #محطات رئيسية، عند تقاطع #مسارات القطار.

وتعد المحطات الرئيسية من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة وعاملاً رئيسياً لجذب الركاب، وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات.