شاهد.. المشجع الذي استفز ماجد عبدالله

رصد مقطع #فيديو حواراً رياضياً دار بين "مشجع" واللاعب #ماجد_عبدالله، ويتضح من المقطع أن #المشجع الذي كان معجباً بجلاد الحراس لم يكن نصراوياً بدليل تذكيره لماجد بهزيمة #النصر من فريق ضمك ليرد عليه ماجد بأنه لم يكن يومها ضمن الفريق الذي لعب المباراة.

وعاد المشجع مرة أخرى ممتدحاً ماجد: "لو كنت لاعبا في المباراة لفزتم بعشرة أهداف"، ليرد أبو عبدالله ضاحكاً: "احتمال كبير".

وأثناء تصوير ماجد مع عدد من #المعجبين، كان المشجع يحاول فتح الحديث معه مجدداً، وهذه المرة عن هدفه الشهير ضد منتخب #الصين، واتضح من المقطع أن ماجد كان يحاول إغلاق #الحوار بهدوء وابتسامة إلا أن المشجع يحاول استغلال اللحظة لإمضاء أكبر وقت في الحديث عن التاريخ الرياضي.