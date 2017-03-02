"نجار أثاث" يعمل طبيباً للأسنان في الأحساء!

ضبطت #الشؤون_الصحية في محافظة #الأحساء وافداً يحمل إقامة تحت مسمى "نجار أثاث" يعمل في مستشفى خاص كطبيب للأسنان.

وأوضحت أنها خلال جولة تفتيشية قامت بها الفرق المختصة على #المراكز_الطبية الخاصة ضمن الجولات المجدولة، ضبطت مقيماً من جنسية آسيوية يحمل إقامة نجار يعمل في مهنة #طبيب_أسنان في مستوصف خاص، حيث تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حياله.

وأكدت الصحة أن جولاتها التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض #عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.