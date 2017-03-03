الملك سلمان من إندونيسيا: الأديان تحمي حقوق الإنسان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في العاصمة الإندونيسية #جاكرتا الجمعة، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

عقب ذلك التقى الزعيمان أبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى في #إندونيسيا.

وقد عبر #خادم_الحرمين_الشريفين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن إندونيسيا تتمتع باستقرار سياسي ونهضة اقتصادية تسعد كل إنسان محب، وذلك نتيجة روح التسامح والتعايش بين أبناء الشعب الإندونيسي بجميع فئاته.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، لافتاً النظر إلى أن الأديان تسعى لحماية حقوق الإنسان وسعادته، ومن المهم محاربة الغلو والتطرف في جميع الأديان والثقافات.

وتطرق الملك سلمان إلى أن #المملكة تبنت مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وساهمت في إنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في #فيينا رغبة منها في تعزيز الحوار بين الجميع.

بعد ذلك تحدث الرئيس الإندونيسي عن أهمية روح التسامح والاعتدال بين مختلف أتباع الأديان.

وأكد اعتزازه وجميع أصحاب الأديان المختلفة في إندونيسيا بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلادهم، التي ستسهم في تعزيز #التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وتحدث عدد من الشخصيات الإندونيسية الذين ينتمون لمختلف الأديان، مبدين سعادتهم بـ #الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لإندونيسيا، وشكروا الملك سلمان لإتاحة الفرصة للالتقاء به.