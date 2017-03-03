بالصور.. قرية "رجال ألمع" لؤلؤة فوق قمم جبال عسير

تُعد قرية رجال ألمع التراثية لؤلؤة من #التراث العمراني، وهي تتربع فوق قمم #جبال_السروات الشاهقة في عسير بجنوب #السعودية. كما أن تاريخ هذه القرية مليء بالأحداث والروايات.

وتبعد قرية #رجال_ألمع عن مدينة أبها 54 كلم وعن محايل عسير 45 كلم.

وتتميز بطابعها المعماري الألمعي القديم المبني بالحجارة القديمة. فيها عدة قصور، من أهمها قصر حاكم والدرعية ومعجب وجابر.

وتأسر هذه القرية زائرها بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ.

وتضم قرابة 40 وحدة سكنية، تتوزع بين غرف مفردة ونزل وأجنحة فندقية، واستراحات للزوار بنظام الساعة.

وفي القرية متحف قائم ومفتوح للزوار، يضم العديد من القطع التراثية القديمة تحكي حياة سكان رجال ألمع عبر التاريخ. كما تضم القرية مدرسة أميرية وساحة للاحتفالات والمناسبات الرسمية.

وقد حرص فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في #عسير، وبتوجيهات من الأمير سلطان بن سلمان عبدالعزيز، على تطوير القرية والاهتمام بها، لكونها قرية نموذجية تحكي الطابع العمراني التراثي للمحافظة، حيث شهدت مؤخراً العديد من المناسبات السياحية. ويتوافد الزوار من عدة دول عربية على القرية على مدار العام.

"العربية.نت" تجولت بالقرية ورصدت بعض المشاهدات، التي تمتاز بها هذه القرية الفريدة من نوعها.