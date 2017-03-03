شاهد كيف احتفى الإندونيسيون بزيارة الملك سلمان

تداول نشطاء مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطعاً مصوراً، أظهر حفاوة بالغة واستقبالاً تاريخياً للملك سلمان من قِبل الشعب الإندونيسي، الذي اصطف على جانبي الطريق، حيث مرَّ موكب خادم الحرمين، وسط صيحات وهتافات ترحيب حارة من الإندونيسيين الذين رفعوا أعلام دولتهم بجانب علم #السعودية.

وظهر الطلاب والطالبات وشرائح متعددة من الشعب لاستقبال الملك في زيارته التاريخية، التي جاءت بعد زيارة أخيه الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز غفر الله له، والذي زارها قبل ما يزيد عن 40 عاماً.

وفي مقطع آخر أظهر الشعب الإندونيسي، وهو يقف على جانبي الطريق المؤدي إلى قصر أستانة الرئاسي تحت زخات المطر الشديد، وهو يرحب ويهتف بوصول موكب #الملك_سلمان ويلتقط الصور والفيديوهات للزيارة التاريخية، محاولين مصافحة الموكب.

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ومع كثرة الحشود التي ظهرت في محاذاة موكب الملك حاول الأمن منعهم وتنظيم الاستقبال وعدم عرقلة الحركة، وحمل بعضهم لافتات ترحيب وأعلاماً سعودية وإندونيسية.

وكان #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل الأربعاء، إلى جاكرتا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، سبقتها زيارة إلى #ماليزيا ضمن الجولة الملكية الآسيوية.