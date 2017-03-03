شاهد.. نواب إندونيسيا يلتقطون "سيلفي" مع الملك سلمان

من داخل البرلمان الإندونيسي، تنافس #النواب_الإندونيسيون لالتقاط الصور الـ"سيلفي" مع #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فبين الاجتماعات والاتفاقيات على جدول أعمال جولة #الملك_سلمان الآسيوية، شهدت الجولة صور "سيلفي ملكية" لقيت تفاعلاً كبيراً على #مواقع_التواصل_الاجتماعي.

فقد حرص #قادة_آسيا على التقاط صور وفيديوهات "سيلفي" مع الملك سلمان.

الـ"سيلفي" الأكثر شعبية كان من نصيب #الرئيس_الإندونيسي جوكو ويدودو الذي التقط فيديو مع خادم الحرمين، وجه فيه الملك كلمة إلى الشعب الإندونيسي. ذلك المقطع حظي بأكثر من مليونين و600 ألف مشاهدة في أقل من يوم.

كما ظهرت شخصيتان جديدتان في "سيلفي" للملك سلمان أثناء تواجده في العاصمة الإندونيسية #جاكرتا مع وزيرة الثقافة ووالدتها مجاواتي الرئيسة السابقة لإندونيسيا بحضور الرئيس الإندونيسي.

وكان #رئيس_وزراء_ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق قد التقط صورة "سيلفي" مع الملك سلمان خلال استقلالهما السيارة، وقد حصل على عشرات الآلاف من نقرات الإعجاب أو اللايك وإعادة النشر.