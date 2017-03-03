صور.. تعرف على أشهر 10 أكلات شعبية بالسعودية

غالباً ما تكون موائد #السعوديين مرتبطة بالعادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة حسب موروثات شعبية تميزها عن غيرها. عادات استمرت على مر الأجيال والسنين، وتختلف باختلاف المناخ وطبيعة الحياة ونوعية النباتات المزروعة بكل بلد.

"العربية.نت" ترصد أشهر المأكولات #السعودية:

أولاً: المفطح: تتكون من اللحم، والأرز، وكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليها المكرونة المسلوقة وتزين بالبيض المسلوق.

ثانياً: الكبسة: من أشهر الأكلات السعودية، وتحتل مكانة خاصة بين موائد السعودية، إذ أصبحت تقدم في مطاعم الوجبات السريعة وبطرق عدة، فالكبسة قديما تطهى بلحم الخروف، وحديثا كنوع من التغيير تطهى بالدجاج أو السمك أو الجمبري.

ثالثاً: سليق: أهم وأشهر الأطباق في مناطق الحجاز والطائف، وهي كبسة الأرز الأبيض مع لحم الخروف أو الدجاج، والأرز والحليب، ومعجون الطماطم، والبهارات من قرفة وفلفل وقرنفل والهيل والكزبرة والزبدة

رابعاً: مشبوس السمك: وتعد من أفضل #الأكلات السعودية والخليجية، وتعد من السمك والأرز وخليط من توابل القرفة والفلفل الأسود والزعفران.

خامساً: الحنيذ: طبق تشتهر به معظم مناطق شبه #الجزيرة_العربية مثل اليمن وعسير، ويؤكل مع الأرز أو خبز الذرة الحمراء الخمير ويقدم الحنيذ في أحيان كثيرة على وجبة الإفطار.

سادساً: المطازيز: شعبية سعودية خاصة في منطقة نجد، وتتكون من العجين واللحم، وتقدم مع المرق والخضراوات.

سابعاً: الجريش: تشتهر بها السعودية والأردن و#فلسطين. وفي السعودية تشتهر بها منطقة نجد، وتحضر من القمح الصلب المكسر المسمى اللقيمي المجروش المضاف لمرق اللحم والفلفل الأسود والكمون والبصل.

ثامناً: القرصان: شعبية نجدية، تعد من الدقيق من القمح المطحون الذي يعجن بالماء والملح حتى يصبح عجينة لينة ثم تغطى وتترك جانبا نصف ساعة، بعد ذلك يخبز على صاج كبير أو الذي يعرف بالمقرصة على نار قوية وتغرف العجينة وتصب على الصاج على شكل أقراص كبيرة ورقيقة حتى النضج على وجهين.

تاسعاً: الكليجا: حلى شعبي تشتهر به منطقة القصيم وحائل بالسعودية، وتتكون من الحنطة المحشية بالدبس التمر، المضاف إليه الهيل والزعفران، ويمكن استبدال الدبس بالتوفي، ويعجن ويقطع الكليجا بأشكال مختلفة.

عاشراً: الحنيني: تشتهر به نجد، ويكثر تقديمه على موائد الإفطار في شهر رمضان، ويصنع حلى الحنيني من التمر والطحين والزبدة، يضاف إليه الهيل والزعفران، ويحتوي الحنيني على سعرات حرارية مفيدة للصائم في رمضان لاحتوائه على التمر الذي يمد ويعوض الصائم بالسكريات.