قصة زراعة شجرة بحديقة قصر مردكا الرئاسي بيد الملك سلمان

غرس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بيده شجرة في حديقة قصر مردكا الرئاسي بالعاصمة الإندونيسية #جاكرتا في زيارته الحالية، وهي ضمن بروتوكلات الحكم في إندونيسيا.

وساهم #الملك_سلمان في زراعة الشجرة التي سجلت باسمه في الحديقة، التي سيطلق عليها اسم #حديقة_آل_سعود في محيط القصر الرئاسي، كما شارك الوفد المرافق بزراعة 18 شجرة أخرى في الممر الطولي في الحديقة.

وتعد #زراعة_الأشجار في #حديقة_القصر_الرئاسي عادة متبعة مع الضيوف الكبار والرؤساء، حيث تعبر عن الصداقة القوية بين الدولتين، ويتم وضع لوحة عن تاريخ الشجرة والشخصية التي زرعت تلك الشجرة.

وقد زرع الملك سلمان #شجرة_الفل، وهي شجرة معمرة تنتج زهرة ملونة تميل للبياض وذات رائحة عطرية زكية، وهي الشجرة الوطنية لإندونيسيا، وتختار بعض الدول كتقليد سائد بعض نباتاتها المميزة، لتكون رمزاً يمثل الدولة في مناطق جغرافية معينة فيها.

وتستخدم أقاليم #إندونيسيا الزهرة الوطنية أو الشجرة، كما تستخدم النباتات المحلية كرموز وطنية، لذا فقد أصبحت عادة شهيرة يتبعها الحكام في إندونيسيا مع ضيوف الدولة المميزين في تخصيص موقع للشخصية لزراعة الأشجار الوطنية، وقد تم اختيار شجرة تنتج #زهرة_الفل للملك سلمان والوفد المرافق له.