هذه قصة السيلفي الثالث للملك سلمان في جولته

ظهرت شخصيتان جديدتان في سيلفي جديد ظهر للملك سلمان خلال فترة تواجده في العاصمة الإندونيسية #جاكرتا إلى جانب الرئيس الإندونيسي الذي وقف جانباً في السيلفي.

ويعود السيلفي لوزيرة الثقافة ووالدتها مجاواتي الرئيسة السابقة لإندونيسيا مع #خادم_الحرمين_الشريفين بحضور الرئيس الإندونيسي.

ويعد السيلفي الجديد ثالث مشهد تقدمه السوشيال ميديا لخادم الحرمين الشريفين خلال جولته الآسيوية، التي بدأت بزيارته لماليزيا وتعد #إندونيسيا ثاني الدول السبع التي في جدول الزيارة للملك سلمان.

ويأتي السيلفي الذي التقطه رئيس وزراء ماليزيا، محمد نجيب، الذي التقط أول #سيلفي في الزيارة لخادم الحرمين الشريفين في السيارة، وهما في طريقهما لإحدى المناسبات.

فيما جاء نشر رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو مدونة فيديو عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك ثاني مشهد تكون فيه السوشيال ميديا حاضرة في جولة #الملك_سلمان الآسيوية.

المقطع الذي شاهده أكثر من 50 مليون شخص، وجه فيه الملك سلمان رسالة للشعب الإندونيسي وهو على طاولة الطعام.

والصورة التي ظهرت فيها وزيرة الثقافة ووالدتها مع خادم الحرمين الشريفين وبحضور #الرئيس_الإندونيسي السيلفي الثالث، ويعد مشهدا جديدا لحضور لقطات وفيديوهات السوشيال ميديا والتي تنتشر خلال لحظات.

ورغم أن اللقطة التي التقطتها وزيرة الثقافة لم تصلنا بعد في "العربية.نت"، وإنما سجلت عدسات المصورين توثيق الوزيرة للقطة مع ضيف البلاد الكبير.