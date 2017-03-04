فيديو.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان

بمثل ما استُقبل من حفاوة وتقدير، ودع آلاف الإندونيسيين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في ختام زيارته إلى #إندونيسيا.

واصطف إندونيسيون على جانبي الطريق، حيث مرَّ موكب الملك سلمان، وسط صيحات وهتافات تشيد بزيارة الملك سلمان، ومكانته بين الإندونيسيين الذين رفعوا أعلام دولتهم بجانب علم #السعودية.

زيارة الملك سلمان التاريخية، جاءت بعد زيارة أخيه الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز، والذي زارها قبل ما يزيد عن 40 عاماً. وكان #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل الأربعاء الماضي، إلى جاكرتا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، سبقتها زيارة إلى #ماليزيا ضمن الجولة الملكية الآسيوية.

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ووقعت المملكة وإندونيسيا، أمس في قصر أستانة الرئاسي في #جاكرتا، 11 مذكرة تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين. وتوزعت الاتفاقيات التي لم تحدد قيمتها، على قطاعات الصيد البحري والثروة السمكية، والمجال التجاري، والنقل الجوي، والصحة، والشؤون الإسلامية، ومكافحة الجريمة، والشؤون الثقافية، وبرنامج تعاون علمي وتعليمي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن قيمة الاتفاقيات الاقتصادية بلغت 13.5 مليار ريال، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة.