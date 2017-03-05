ماذا قال رئيس وزراء ماليزيا عن "سيلفي" الملك سلمان؟

قال رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق في مقابلة مع "العربية" خلال برنامج #مع_تركي_الدخيل إنه تعرف أكثر على خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لماليزيا.

وأضاف عبدالرزاق "وجدت خادم الحرمين شخصاً يتميز بالكثير من الجاذبية والدفء والرعاية، ولديه اطلاع واسع لا سيما بالتاريخ ورغبة كبيرة في تشجيع التعاون".

وتابع #رئيس_الوزراء_الماليزي خلال المقابلة "أكن له احتراما كبيرا لما يتميز به من دور قيادي. وقد غامرت بطلب التقاط صورة #سيلفي مع الملك سلمان. وفوجئت مسرورا بقبول الملك سلمان لهذا الطلب. فأخذت السيلفي معه وقلت في نفسي هذه فرصة تمكنني من إظهار الملك سلمان للجميع بصورة مختلفة جدا لأنه في الواقع شخص لطيف جدا، أردت أن أظهر الجانب الإنساني في الملك سلمان وهو جانب لا يظهر جليا أحيانا عندما نتقيد بمتطلبات #البروتوكول وأمور أخرى تعوّدنا عليها".

وقال عبدالرزاق "خاطرت نوعا ما بنشر السيلفي على تويتر. لكن الصورة لاقت ترحيبا مذهلا على ما يبدو في ماليزيا والمملكة العربية السعودية على حد سواء".