مقتل قيادي حوثي قبالة الطوال

صدت القوات السعودية المشتركة هجوماً من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع #صالح قبالة الطوال في منطقة #جازان، بعد محاولتهم الوصول إلى رقابات ونقاط عسكرية سعودية.

واستمرت المعركة التي كانت مواجهة مباشرة بين جنود القوات السعودية بمساندة المدفعيات، وبين الميليشيات استمرت ساعة ونصف الساعة كانت في 5 محاور، هي مركز الغاوية شرق محافظة #الطوال حتى جنوب مركز الخوجره في نفس المحافظة، في محاولة من الميليشيات تشتيت قدرة القوات السعودية للوصول إلى الرقابات والنقاط العسكرية السعودية.

ونفذت غرفة العمليات المشتركة للقوات السعودية كميناً محكماً للميليشيات، حيث تم استدراج عناصر الميليشيات ليكونوا في محور واحد، حيث تم قتل أكثر من 50 عنصراً من #الميليشيات من بينهم القيادي #الحوثي الذي كان يقود ذلك الهجوم وفرار آخرين.