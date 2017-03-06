برزاني يشيد بدور السعودية في العمل الإغاثي والإنساني

التقى رئيس إقليم #كردستان_العراق مسعود برزاني في أربيل اليوم الاثنين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وثمن #برزاني دور #السعودية في مجال العمل الإغاثي والإنساني ممثلاً بالمركز.

وجرى خلال اللقاء دراسة الأوضاع الإنسانية في الإقليم ومن أبرزها وجود مليوني لاجئ في إقليم كردستان العراق.

كما التقى الدكتور الربيعة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني بحث خلاله العمل الإغاثي والإنساني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة امتدادًا لوقوف المملكة مع #العراق بكافة أطيافه واهتمامها بدعم اللاجئين والنازحين، حيث دعمت برامج #مكافحة_الكوليرا بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لنازحي #الأنبار مؤخرًا.