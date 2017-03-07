عسيري: إيران سبب الإرهاب وسندعم اليمن حتى عودة الشرعية

أكد المتحدث باسم قوات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري وقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني، حتى عودة الاستقرار والشرعية إلى اليمن.

وأوضح عسيري، في ندوة نظمتها السفارة #السعودية بالنرويج، في بيت الأدب بالعاصمة أوسلو أن سلوكيات إيران هي سبب الإرهاب وعدم استقرار المنطقة، داعياً إيران إلى الإقرار والاعتراف بدعم وتدريب حزب الله اللبناني، ومحاولة استنساخ نموذج له على الحدود الجنوبية للسعودية من خلال تشكيل ميليشيات شيعية في #اليمن وهي ميليشيات الحوثي.

وأشار #عسيري إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن حزب الله هو أحد أخطر المجموعات الإرهابية بالمنطقة، فهو يهرب الأسلحة والمخدرات حول العالم لتمويل أنشطته في لبنان وسوريا.