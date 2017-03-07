مشهد غريب.. أسلاك "ضغط عالي" تخترق منزلاً

أقر محافظ محايل #عسير محمد المتحمي بوجود خلل رقابي من قِبل مراقبي البلدية وشركة الكهرباء، أدى إلى التأخر في الإجراءات الخاصة بإزاحة أسلاك الكهرباء من منزل أحد المواطنين بمخطط الحيلة الغربي.

وأكد المحافظ خلال اجتماع عقده أمس الاثنين، أن المخطط معتمد وحكومي، وأن المبنى تعود ملكيته لمواطن بموجب صك شرعي، ولديه رخصة إنشاء وتعمير، وطالب سابقاً بإزاحة التيار الكهربائي، حيث تم دراسة كل جوانب الموضوع ومطالبة المواطن بالإزاحة بمبلغ 23250 ريالاً.

لكن الجديد في التفاصيل أن #المواطن لم يستكمل إجراءاته لدى #الجهات_المختصة، ورفض تسديد #المخالفة، بل واصل البناء وتم رصد اختراق الأسلاك للمبنى في الدور الأول، فاعتُبر مستهتراً بالأنظمة ويتحمل هو والمقاول المنفذ مسؤولية كل ما يترتب على ذلك الاعتداء.

وأكد أن البلدية والكهرباء تأخرتا في إجراءات الإزاحة، ورغم ذلك قام المواطن بتشييد 3 أدوار بالمبنى وتمرير أسلاك الكهرباء من نافذته.

وأشار إلى أنه تم إعداد المحاضر اللازمة للقضية، وإحالة المواطن والمقاول لجهات التحقيق المختصة، وكذلك إحالة الجهات الرقابية والميدانية ذات الصلة للمباحث الإدارية، وإحالة من قام بتصوير المقطع إلى الجهات المختصة بعد ضبطه وإحضاره، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة أوراق القضية لأمير منطقة عسير.

يذكر أن مقطع فيديو وثّق اختراق أسلاك الضغط العالي لنافذة أحد المنازل بمحايل عسير، حيث أوضحت الشركة أن مالكه تعدى على الشبكة، وأنه تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن، فيما أكد الأخير أنه شيّد المبنى على موقع مملوك له بصك شرعي، وأنه خاطب شركة #الكهرباء لإزالة الأسلاك منذ فترة طويلة دون تجاوب.