الداخلية: استشهاد جندي إثر إطلاق النار عليه بالقطيف

أعلنت #وزارة_الداخلية_السعودية، الأربعاء، مقتل جندي إثر تعرضه أمس لـ#إطلاق_نار من مصدر مجهول في محافظة #القطيف.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 8 / 6 / 1438هـ ، وعند مغادرة الجندي أول بشرطة القطيف #موسى_دخيل_الله_الشراري من مركز شرطة #تاروت القديم بمحافظة القطيف بسيارته الخاصة تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول، مما نتج عنه استشهاده، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وتحديد دوافعها".