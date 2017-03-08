السعودية: مقتل منتمٍ لداعش والقبض على مرافقه بالرياض

أعلنت وزارة #الداخلية_السعودية اليوم الأربعاء، أنها قتلت أحد المنتمين لتنظيم #داعش في #الرياض بينما ألقت القبض على مرافقه.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء #السعودية "واس"، صرح المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية بأنه "عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ ، باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بـ #حي_الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره سلاحا كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد الخطر الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى ـ ولله الحمد ـ والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته، وما تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية".