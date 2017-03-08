بالصور.. ديوانية للمتقاعدين في الرياض

جلسات وأحاديث تكاد لا تنتهي، فما إن تنتهي قصة يرويها #مسن_متقاعد لزملائه حتى تبدأ أخرى في #ديوانية حي ظهرة لبن شمال #الرياض التي تجمع كبار السن المتقاعدين. فرغم تقدمهم بالسن إلا أنهم ما زالوا يتذكرون تلك الأوقات التي مروا بها خلال حياتهم المهنية، فيتبادلونها مع بعضهم البعض وكأنها حدثت اليوم. ويكمن الهدف الأبرز لهذه الديوانية في تغيير أجواء المتقاعدين والتنفيس عنهم من خلال إقامة الديوانية بشكل دوري ولتجمع أصحاب الخبرات مع بعضهم البعض ليتناولوا أبرز الموضوعات التي تهمهم.

حول بداية الفكرة، قال المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية في حي وادي لبن، سعيد الوداعي، إن الفكرة بدأت العام الماضي بعد ذلك تم الرفع لـ #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية لاعتماد البرنامج وتمت الموافقة عليه في شهر صفر من هذا العام. وأشار إلى أن "الهدف من الديوانية هو الاستفادة من #خبرات المتقاعدين وإدخال السرور عليهم والتواصل بين أصحاب الخبرة والممارسة في الأعمال الحكومية والخاصة من خلال لقاء يجمعهم جميعاً فيما نسعى إلى تأسيس جمعية المتقاعدين التي تنطلق من حي ظهرة لبن".

من جهته، أعرب أحد رواد ديوانية المتقاعدين، عواض المالكي، عن سعادته بعد رؤيته لمتقاعد كبير في السن بالديوانية: "كان من ضمن الحضور العم سعيد بن علي القحطاني. ورغم تقدمه في العمر عندما سمع بالديوانية أصر على الحضور وغادر وهو يحمل في قلبه الحب والدعاء بالتوفيق لمن كان سببا في إسعاد الحاضرين".

وأوضح المالكي الاختلاف الذي لاحظه بين ديوانية المتقاعدين والمجالس الأخرى، قائلاً: "الديوانية متنفس للمتقاعدين، وتركت طابعاً جميلاً ورغبة أيضاً في استمرار الديوانية، فيما يكمن الاختلاف بينها وبين المجالس الأخرى".

وأضاف: "إنها بدون رسميات وتكلف. وكانت الأريحية على محيا الجميع". وتابع: "تدور في مثل هذه المجالس الأحاديث الجميلة، حيث يتذكرون فيها #ذكريات مرت عليهم في سنوات قضوها في خدمة هذا البلد وتسمع منهم البساطة في الحوار".