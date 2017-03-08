تراخيص المراكز الرياضية النسائية الشهر القادم

أكدت #الأميرة_ريمة_بنت_بندر وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة القسم النسائي إلى صدور تراخيص #المراكز_الرياضية_النسائية خلال الشهر القادم، مشيرة إلى وجود آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص #المراكز_الرياضية النسائية.

وأوضحت الأميرة ريمة بنت بندر أنه، ومع رؤية 2030، أصبح الدور المناط بها هو التخطيط و #التطوير_الرياضي على مستوى #السعودية بالإضافة إلى إدارة الجانب النسائي لـ #الهيئة_العامة_للرياضة، والمضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين #الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية.

وأشارت إلى أن للهيئة شركاء مهمين في عملية التطوير، وهم #وزارة_الصحة و #وزارة_التعليم ووزارة التجارة ووزارة العمل. كما حثت مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الرياضي بشكل عام.

جاء ذلك أثناء التقاء الأميرة ريمه بنت بندر لكلمة بلجنة #سيدات_أعمال #غرفة_الرياض ومالكات المراكز النسائية الرياضية في #الرياض في مقر الغرفة التجارية.

وأوضحت أنه منذ توليها مهام وكالة الرئيس العام للجانب النسائي وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بـ #التراخيص للمراكز الرياضية النسائية حيث عُقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن هذه اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية #المرأة_السعودية.