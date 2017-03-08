زيارات سلمان: الثقافة قبل السياسة

* خلال السنوات القليلة الماضية، نظَّمتْ (الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة) في كُلٍّ من (ماليزيا، وإندونيسيا، والمالديف، وكذا جُزر القمر)، نَدَواتٍ علميَّةً، بالشراكة مع بعض الجامعات هناك.

* الندوات التي شارك فيها باحثون من السعوديَّة، ومن تلك الدول تَمَحْورت حول (وسطيَّة الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة)، حيث حقَّقت نجاحات كبيرة، وأصداء واسعة، وكان من توصياتها المهمَّة التأكيد على دور (المملكة) في خدمة الإسلام والمسلمين، والحاجة للمزيد من التعاون لنشر ثقافة الوسطيَّة، ومحاربة الإرهاب والتطرُّف، والتَّكريس لصورة الإسلام المتسامحة.

* في تلك الندوات التي شاركتُ في معظمها، لمستُ ما يُكِنُّه المسلمون في تلك الدول من محبَّة لوطننا وأبنائه، وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع كل ما يأتي منه، ويتعلَّق به.

* تلك الشعوب الإسلاميَّة الطيِّبة في الشرق الآسيوي تعلن دائمًا وأبدًا انحيازها لبلاد الحرمين الشريفين، وتعاطفها مع قضاياه العادلة، ووقوفها ضِدَّ كلِّ مَن يحاول النَّيل منه.

* أيضًا هناك ظهر جَلِيًّا الأثر الكبير لخريجي الجامعات السعوديَّة من طلاب المنح، ومعظمهم من (الجامعة الإسلاميَّة)، حيث برزوا وزراء، وعلماء، ودُعاة، ومعلمين يمنحون مجتمعاتهم العلم والمعرفة، والسلوك الإنساني النبيل، وأولئك أراهم قوةً ناعمة لوطننا، علينا استثمارها.

* تلك المشاهد تذكَّرتها وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يواصل زيارته التاريخيَّة للأشقاء والأصدقاء هناك في الشَّرق؛ فلا شكَّ بأنَّها جاءت في وقتها؛ لِتُعَزِّز من قِيْمَة وقَامة (المملكة) الشامخة إقليميًّا ودوليًّا، ولِتُرسِخ من جسور تواصلها مع مختلف الدول؛ لتتعاون معها، وتُفِيْدَ من تجاربها؛ فشكرًا لـ(ملك الحَزم سَلْمان)، بارك الله جهوده، وأمَدَّه بالصحة والعافية.

* أخيرًا ما أتمنَّاه من المؤسَّسات المعنيَّة أن تُفَعِّل ما حملته تلك الزيارة المباركة من اتفاقيَّات في شتَّى المجالات بالسرعةِ المطلوبة؛ وكذا أن تُوَسِّعَ جامعاتنا دائرة مِنَحِهِا الدراسيَّة، وتبادلها الثقافي مع تلك الدول الشقيقة والصديقة؛ فالثقافة تبني (اليوم) من العلاقات ما تَعجز عنه أحيانًا السياسَة.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".