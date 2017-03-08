سجن سعودي ساعد أقاربه المطلوبين باستهداف الأمن

‏‫أصدرت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة في الرياض، اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً بحق متهم #سعودي الجنسية، بعد ثبوت إدانته بتقديم الدعم والمساعدة لاثنين من أقاربه المطلوبين أمنياً، من خلال شرائه لهما منظارين يركبان على الأسلحة النارية، مع علمه باستخدامهما في استهداف #رجال_الأمن والدوريات والمقرات الأمنية.

كما كان المتهم يعلم بمكان اختباء قريبيه، ولم يبلغ السلطات الأمنية عنهما. كما اشترى من أحدهما مسدساً من دون ترخيص. وكان من ضمن التهم التي ثبتت عليه أيضاً تعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات وستة أشهر اعتباراً، وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، اعتباراً من تاريخ خروجه من #السجن.